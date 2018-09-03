Матчем в Ярославле между местным Локомотивом и омским Авангардом завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Матч у хозяев откровенно не получился и они уступили ястребам с сухим счетом 0:4. При этом Локо проиграл второй период 0:3.

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и омским "Авангардом" завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Матч у хозяев откровенно не получился и они уступили "ястребам" с "сухим" счетом 0:4. При этом "Локо" проиграл второй период 0:3.Соперники провели довольно длинную разведку, в ходе которой гости, похоже, лучше разобрались в защитных порядках железнодорожников. Во всяком случае во второй 20-минутке они забросили три шайбы, которые хозяева так и не смогли отыграть. Отличились Тэлбот, Широков и Фисенко. В самом конце матч Зернов забил четвертый гол в ворота хозяев.