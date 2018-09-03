Следователи задержали подозреваемого в убийстве московского шансонье Петра Гары (настоящее имя – Петр Петренко).

Следователи задержали подозреваемого в убийстве московского шансонье Петра Гары (настоящее имя – Петр Петренко).Мужчина 1991 года рождения признал свою вину и рассказал, что последнее время проживал в квартире потерпевшего, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.Убийство произошло в феврале. Тело убитого нашли в квартире одного из домов на Северном бульваре в Москве. Убийца нанес своему знакомому пять ударов ножом.