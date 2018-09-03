В студии программы Прямой эфир с Андреем Малаховым телеканала Россия 1 вновь обсуждали конфликт экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и ее бывшего водителя Александра Скиртача. Мужчина прошел проверку на детекторе лжи.

В студии программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" телеканала "Россия 1" вновьобсуждали конфликт экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и ее бывшего водителяАлександра Скиртача. Мужчина прошел проверку на детекторе лжи.Александр Скиртач провел пять месяцев в следственном изоляторе.Суд установил, что экс–водитель брал у своей работодательницы 205 тысяч рублейна похороны матери, которая впоследствии оказалась живой, он получил три года условно.Теперь вместе с супругой Софией он пытается доказать, что балериназамешана в коррупционных схемах. Якобы Анастасия помогала региональнымчиновникам воровать из казны.По словам жены экс-водителя Волочковой, благотворительныеконцерты с участием балерины сделаны для вывода денежных средств из бюджета. За каждоетакое выступление танцовщица получает гонорар – наличными в конверте.Также семейство уверяет, что Волочкова задолжала им крупнуюсумму. Ранее Александр лично перевел деньги со своего счета на проведениенескольких представлений. Танцовщица обещала вернуть средства, но так этого и несделала. Бывший сотрудник балерины заявил, что у него есть бумаги,подтверждающие перечисление, и он уже обратился в органы правопорядка."На данный момент сумма составляет три миллиона восемьсоттысяч рублей. На эту сумму написано заявление, по статье 159 часть четвертая –это тяжкое преступление, сумма большая. Идет доследственная проверка,предоставлены документы в виде выписок с моего банковского счета и платежныхпоручений", – рассказал Скиртач. Он уверяет, что Волочковой грозит срок.Чтобы подтвердить правдивость своих заявлений, Александрсогласился пройти проверку на детекторе лжи. Однако полученные результаты говорилине в пользу мужчины."На вопрос: действительно ли Александр воровал деньги уАнастасии Волочковой, Александр ответил: "нет" – это неправда. На вопрос: оказывалосьли сексуальное домогательство со стороны Анастасии Волочковой, Александрответил: "да", но это также неправда", – сообщила присутствующим полиграфолог МарияПономаренко.Добавим, что пока шло следствие по делу Скиртача, тот вответ подал в суд на Волочкову, обвинив в сексуальных домогательствах. Та неоставила действия бывшего водителя без ответа и обнародовала переписку, вкоторой тот признается ей в любви. Сообщения датируются мартом 2017 года.Обвинения вдомогательствах балерина категорически отрицает. "Вам самим не смешно?Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливалменя СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относиласьсо снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моеговнимания. Я на всех должна реагировать что ли?" – задала риторическийвопрос Волочкова.