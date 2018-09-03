В студии программы Прямой эфир с Андреем Малаховым телеканала Россия 1 вновь
обсуждали конфликт экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и ее бывшего водителя
Александра Скиртача. Мужчина прошел проверку на детекторе лжи.
В студии программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" телеканала "Россия 1" вновь
обсуждали конфликт экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и ее бывшего водителя
Александра Скиртача. Мужчина прошел проверку на детекторе лжи.
Александр Скиртач провел пять месяцев в следственном изоляторе.
Суд установил, что экс–водитель брал у своей работодательницы 205 тысяч рублей
на похороны матери, которая впоследствии оказалась живой, он получил три года условно.
Теперь вместе с супругой Софией он пытается доказать, что балерина
замешана в коррупционных схемах. Якобы Анастасия помогала региональным
чиновникам воровать из казны.
По словам жены экс-водителя Волочковой, благотворительные
концерты с участием балерины сделаны для вывода денежных средств из бюджета. За каждое
такое выступление танцовщица получает гонорар – наличными в конверте.
Также семейство уверяет, что Волочкова задолжала им крупную
сумму. Ранее Александр лично перевел деньги со своего счета на проведение
нескольких представлений. Танцовщица обещала вернуть средства, но так этого и не
сделала. Бывший сотрудник балерины заявил, что у него есть бумаги,
подтверждающие перечисление, и он уже обратился в органы правопорядка.
"На данный момент сумма составляет три миллиона восемьсот
тысяч рублей. На эту сумму написано заявление, по статье 159 часть четвертая –
это тяжкое преступление, сумма большая. Идет доследственная проверка,
предоставлены документы в виде выписок с моего банковского счета и платежных
поручений", – рассказал Скиртач. Он уверяет, что Волочковой грозит срок.
Чтобы подтвердить правдивость своих заявлений, Александр
согласился пройти проверку на детекторе лжи. Однако полученные результаты говорили
не в пользу мужчины.
"На вопрос: действительно ли Александр воровал деньги у
Анастасии Волочковой, Александр ответил: "нет" – это неправда. На вопрос: оказывалось
ли сексуальное домогательство со стороны Анастасии Волочковой, Александр
ответил: "да", но это также неправда", – сообщила присутствующим полиграфолог Мария
Пономаренко.
Добавим, что пока шло следствие по делу Скиртача, тот в
ответ подал в суд на Волочкову, обвинив в сексуальных домогательствах. Та не
оставила действия бывшего водителя без ответа и обнародовала переписку, в
которой тот признается ей в любви. Сообщения датируются мартом 2017 года.
Обвинения в
домогательствах балерина категорически отрицает. "Вам самим не смешно?
Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливал
меня СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относилась
со снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моего
внимания. Я на всех должна реагировать что ли?" – задала риторический
вопрос Волочкова.