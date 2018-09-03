В Донецке люди уже третий день продолжают нести цветы к кафе Сепар, где был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

В Донецке люди уже третий день продолжают нести цветы к кафе "Сепар", где был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко."На прощание, к сожалению, не попали. Это лидер, герой, наш родной человек. Я надеюсь, что его дело будет продолжено. Это личная потеря для меня", — рассказал РИА Новости житель Донецка Игорь."Это был человек, который нас вдохновлял, это вождь. Я не знал его лично, но чувствую утрату", — поделился еще один местный житель Александр."Это звери, кто сделал с ним такое. Это потеря для жителей, республики, для всех. Мы воспринимаем это как личное горе, трагедию", — считает жительница города Ирина.Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, а министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. По данным МЧС ДНР, после взрыва были госпитализированы шесть человек, еще пятеро пострадавших от госпитализации отказались.На церемонию прощания с лидером ДНР, которая состоялась 2 сентября, пришли более 120 тысяч человек. Среди прочих дань памяти ему отдали глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы России Наталья Поклонская и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.В городах и районах республики при администрациях организованы траурные площадки, куда люди приходят отдать дать памяти.Власти ДНР назвали гибель Александра Захарченко терактом. По словам врио главы ДНР Дмитрия Трапезникова, задержаны уже несколько человек, которые подтвердили причастность Киева к произошедшему.