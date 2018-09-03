Её муж скончался в медицинском учреждений

Её муж скончался в медицинском учрежденийЖительница Александрова намерена отсудить у местной больницы четыре миллиона рублей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Женщина подала заявление на рассмотрение в районный суд. Её муж скончался в этом медицинском учреждении. Жительница уверена, что это произошло из-за некомпетентности врачей.Она хочет отсудить круглую сумму за врачебную ошибку. Аналогичное дело сейчас рассматривают в Коврове. Там 68-летний мужчина умер после платной операции в урологическом отделении местной больницы.