Журналист газеты канадской газеты Торонто стар Дэниел Дейл опубликовал заявление, в котором опроверг предположение президента США Дональда Трампа о том, что репортер узнал позицию американского лидера в торговых переговорах с Канадой от источника в агентстве Блумберг.

Журналист газеты канадской газеты "Торонто стар" Дэниел Дейл опубликовал заявление, в котором опроверг предположение президента США Дональда Трампа о том, что репортер узнал позицию американского лидера в торговых переговорах с Канадой от источника в агентстве Блумберг.Ранее Трамп обвинил сотрудников Блумберг в нарушении соглашения, по которому он поделился информацией с журналистами не "под запись". Трамп был откровенным во время интервью, касающегося переговоров с Канадой по поводу Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, пишет ТАСС. Президент США заявил, что уступок северному соседу от него не будет, но объявить об этом публично означало бы оскорбить Оттаву.Дейл уверил общественность, что получил информацию не от источника внутри агентства Блумберг. "Я не хочу быть частью усилий по очернению отличных журналистов, следующих этике", — написал Дейл.