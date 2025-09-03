Мошенник-курьер обманул шестерых пенсионеров из Владимирской области.

Таксист помог задержать мошенника-курьера. Благодаря его внимательности удалось поймать преступника, который обманул шестерых пенсионеров из Владимирской области на почти 3 миллиона рублей. Как оказалось, украл деньги у бабушек и дедушек 17-летний парень. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Ваш сын попал в ДТП...»В марте 2025 года группа неизвестных разработала настоящий преступный план. Их жертвами стали пожилые люди из Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки и Мурома. Схема была простой и жестокой: по телефону пенсионерам сообщали, что их близкий родственник якобы попал в серьезную аварию. Чтобы «спасти» его от уголовной ответственности, необходимо срочно передать крупную сумму денег.Шесть пожилых женщин, испугавшись за своих родных, готовы были отдать все до последнего — от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. И тут на сцену вышел 17-летний житель поселка Сокол Владимирской области. Его роль в этой схеме была незамысловатой, но ключевой: он должен был забирать деньги и переводить их своим сообщникам, оставляя себе 10% от добычи.«После этого вызванные по месту жительства потерпевших, не осведомленные о преступлениях водители автомобилей такси привозили переданные пенсионерками деньги и вещи во Владимир. Там в назначенном месте их забирал обвиняемый и через банкоматы переводил средства соучастникам на указанные ими счета, оставляя себе 10 % похищенного», — в Следственном комитете Владимирской области.Роковой заказПарень не всегда забирал деньги лично. Часто мошенники использовали таксистов, которые даже не подозревали, что участвуют в преступлении. Так, в один из дней 17-летний курьер получил заказ от диспетчера на доставку посылки из Мурома во Владимир. Все шло по плану, пока бдительный водитель такси не заметил в переданной ему сумке крупные пачки купюр.Мужчина, что-то заподозрив, решил выяснить у пожилой женщины, зачем она отдает такую огромную сумму. Он попытался объяснить ей, что ее обманывают, но испуганная пенсионерка не захотела слушать и выставила его из квартиры.Несмотря на это, таксист все равно позвонил в полицию и рассказал о своих подозрениях. В итоге, когда молодой курьер получил ещё один «заказ» в Муроме, его уже ждали правоохранители. При получении денег во Владимире его задержали.Итоги расследованияВо время задержания у несовершеннолетнего было изъято около 400 тысяч рублей. Следователи провели масштабную работу: допросили обвиняемого, изъяли его мобильный телефон, изучили детализацию звонков. Теперь уголовное дело, в котором фигурируют шесть эпизодов мошенничества на сумму почти 3 миллиона рублей, направлено в Муромский городской суд.