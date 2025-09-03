Крупная авария на электросети, принадлежащей Покровскому заводу биопрепаратов, стала причиной коллапса в поселке Вольгинский. Из-за ЧП предприятия местного фармацевтического кластера,

Крупная авария на электросети, принадлежащей Покровскому заводу биопрепаратов, стала причиной коллапса в поселке Вольгинский. Из-за ЧП предприятия местного фармацевтического кластера, включая «Генериум», были вынуждены перейти на резервное питание и не могут работать на полную мощность. Аварийная линия питает и объекты ЖКХ, что создало угрозу для жизнеобеспечения всего поселка. В администрации Петушинского района заявили, что Покровский