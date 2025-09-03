Речь идет про животных: лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис).

Обеспечив комплекс мер по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения.Речь идет про животных: лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис). Сохранением, разведением и увеличением их числа будет заниматься фонд «Живая природа и мир». Об этом на ВЭФ-2025 заявил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.Инициативы направлены на создание природной инфраструктуры для редких животных, образовательные и просветительские мероприятия, которые привлекут внимание к проблеме их полного исчезновения. Лошадь Пржевальского почти полностью исчезла к середине 20 века, вид начинает восстанавливаться только благодаря программам реинтродукции. Сайгаки за последние десятилетия потеряли почти всю популяцию из-за неконтролируемой охоты и опустынивания степей. Сохранение этих видов критически важно не только для поддержания биоразнообразия, но и для сбалансированности экосистем.«В июне мы объявили о планах по созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Объединение экспертизы фонда и ресурсов банка позволит масштабировать эту инициативу, и найти новые возможности для сохранения видов, находящихся на грани исчезновения», – отмечает Пётр Шпиленок.«Наша страна необъятна, её природное богатство – впечатляюще. Сохранить живую природу, минимизировать последствия развития нашего общества, передать последующим поколениям это уникальное наследие – важная цель. Мы поддерживаем проекты и организации с очень чёткими и понятными задачами, решение каждой из которых приближает нас к достижению главной цели. Например, зная, что сайгакам в степи сложно выживать без пресной воды – финансируем работы по очистке каналов в Калмыкии. Благодаря поддержке банка, мы сможем реализовать ряд важных инфраструктурных проектов, которые будут годами приносить пользу природе и обществу», – комментирует Анастасия Потёкина, председатель благотворительного фонда «Живая природа и мир».Еще одно направление сотрудничества ВТБ и Фонда «Живая природа и мир» – сохранение снежного барса – одного из самых редких хищников планеты, занесенного в Красную книгу. В рамках проекта запланированы съемки документального фильма «Люди и барсы», издание специализированной энциклопедии, создание полного каталога всех 87 особей ирбиса, обитающих на территории России, а также разработка образовательных программ для детей.СправкаСохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки банка. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.), Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 г.). Банк носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. банк поддерживает «Фонд защитников природы».Благотворительный фонд «ЖИВАЯ ПРИРОДА И МИР» создан для поддержки пула проектов, направленных на ответственное природопользование, защиту флоры и фауны, сохранение популяций редких животных России.