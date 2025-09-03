Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стал бывший прокурор города Владимира Александр Попелюх. Как установили следователи ФСБ, он причастен к многомиллиардным

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стал бывший прокурор города Владимира Александр Попелюх. Как установили следователи ФСБ, он причастен к многомиллиардным махинациям с активами обанкротившегося «Межтопэнергобанка». Как сообщили в издании «Коммерсант», обвинения предъявлены девяти людям, входящим в одну организованную группу. Среди них – и Попелюх, который на момент задержания занимал пост заместителя