Жестокое убийство произошло в микрорайоне Энергетик города Владимира.

В одном из садовых товариществ в микрорайоне Энергетик города Владимира произошла жуткая трагедия. Тихий летний вечер обернулся кровавой драмой, когда 51-летний мужчина убил свою подругу во время ссоры. Его жестокость не знала границ: он избивал женщину руками и обухом топора, а потом задушил ее пакетом. Подробнее в материале vlad.aif.ru.В порыве злостиКак рассказали подробности этой истории владимирские следователи, все произошло 7 июля 2025 года. Обвиняемый, мужчина без определенного места жительства, поселился в садовом домике своей знакомой, которая была на 14 лет его старше. В тот роковой вечер пара распивала алкоголь. В какой-то момент женщина, мучимая ревностью, начала высказывать мужчине претензии.Словесный конфликт быстро перерос в драку. Рассердившись, мужчина сначала ударил потерпевшую кулаком по голове, отчего та упала. Но на этом он не остановился.«Он нанес обухом топора не менее 17 ударов по голове, телу и конечностям женщины», — в официальном релизе прокуратуры Владимирской области.Но и этого ему показалось недостаточно. Чтобы окончательно лишить ее жизни, мужчина надел на голову жертвы полиэтиленовый пакет. Женщина скончалась на месте от асфиксии.Спрятал уликиПосле совершенного убийства мужчина, видимо, осознав весь ужас содеянного, попытался скрыть следы преступления. Он снял с головы погибшей пакет, собрал ее вещи и сжег их на участке. Затем он покинул садовый домик. Но, как это часто бывает, муки совести оказались сильнее страха.Пройдя небольшое расстояние, он встретил соседку и сам рассказал ей о произошедшем. Он попросил ее вызвать полицию, что и та, конечно, и сделала.«Чтобы скрыть содеянное, мужчина на приусадебном участке сжег пакет и иные предметы, однако через некоторое время передумал и признался в убийстве соседке по участку, попросив ее вызвать правоохранительные органы», — говорится в официальном сообщении владимирских следователей.Как стало известно, обвиняемый уже был неоднократно судим за различные преступления. Как оказалось, для него насилие не было чем-то из ряда вон выходящим.«Вину в совершении убийства он признал. С его участием проведена проверка показаний на месте и другие следственные действия. Установлено, что фигурант ранее многократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против личности и собственности», — в Следственном комитете Владимирской области.Его дело направлено в Ленинский районный суд Владимира. За совершенное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.