Пьяный конфликт произошел в Вязниках Владимирской области.

Эта история — еще одно доказательство того, что алкоголь может превратить обычное застолье в настоящий кошмар. В Вязниках Владимирской области перед судом предстанет мужчина, который во время пьяной ссоры откусил нос отчиму своей девушки. Инцидент, который навсегда обезобразил лицо человека, произошел вечером 7 декабря прошлого года. Подробнее о случившемся в материале vlad.aif.ru.Роковой вечерЭто была обычная дружеская встреча. Обвиняемый, его девушка и ее родители собрались в доме, чтобы посидеть, пообщаться и выпить. Поначалу все шло хорошо, но алкоголь быстро сделал свое дело, и между гостем и отчимом девушки вспыхнул словесный конфликт.Ссора быстро переросла в драку. Потерпевший, пытаясь остановить нападавшего, повалил его на пол и крепко держал, чтобы тот не мог нанести ему удары. В этот момент и произошло то, что навсегда изменило жизнь мужчины.Момент безумияОбезумев от ярости, обвиняемый, который лежал на полу, попытался освободиться, но ничего не выходило. Тогда, в порыве злости, он нанес своему оппоненту страшную травму: он укусил его за нос, откусил крыло и кончик носа.«Злоумышленник попытался освободиться и в порыве злости, желая причинить физическую боль, укусил отчима невесты за нос, причинив ему телесные повреждения в виде: рвано-укушенной раны крыла, кончика носа, ампутации крыла кончика носа, ссадины лобной и щечной областей», — подробности в прокуратуре Владимирской области.Эти повреждения были квалифицированы как «тяжкий вред здоровью», так как они привели к неизгладимому обезображиванию лица. Потерпевший получил рвано-укушенную рану, ампутацию части носа и ссадины на лице.Суд и последствияОбвиняемый полностью признал свою вину. За совершенное преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы.Вечер, который должен был быть веселым, закончился трагедией.Ранее , что во Владимире перед судом предстал мужчина, который в результате пьяного конфликта жестоко избил своего оппонента и сбросил его с пешеходного моста с высоты почти семи метров. Инцидент произошел в феврале этого года в микрорайоне Оргтруд. Двое мужчин после ссоры в кафе последовали за своей жертвой, настигли ее на мосту и, схватив за руки и ноги, перекинули через перила. Пострадавший получил серьезные травмы, включая компрессионный перелом позвоночника. Уголовное дело в отношении одного из нападавших направлено в суд, а второй соучастник отправился в зону СВО.