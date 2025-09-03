В день происшествия обвиняемый отдыхал в Ганшин-парке в городе Юрьев-Польский с приятелями.

В городе Юрьев-Польский Владимирской области пьяный мужчина запугал 16-летнего подростка ножом. Парень слишком громко разговаривал с друзьями. Это для агрессора стало поводом для угроз ребенку. Теперь за свои эмоции ему грозит лишение свободы. Подробности в материале vlad.aif.ru.Отдыхали в паркеВ день происшествия обвиняемый отдыхал в Ганшин-парке в городе Юрьев-Польский с приятелями. Знакомые выпивали и вдруг заметили подростков, отдыхающих рядом с ними. У ребят тоже было веселье. Они смеялись, громко разговаривали. В какой-то момент их соседей начало это раздражать.«В связи с этим мужчина подошел к 16-летнему несовершеннолетнему, держа в руке раскладной нож, и, находясь на близком к подростку расстоянии, высказал в его адрес угрозу», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Мальчик очень испугался и воспринял угрозу, как реальную. От подростка мужчину оттащили друзья. Перепуганный парень остался в парке и вызвал полицию.Извинялся перед парнемХулигана быстро задержали. Им оказался 37-летний местный житель. Он быстро признал свою вину и извинился перед парнем, которого так сильно напугал. Однако это не помогло ему избежать ответсвенности.Дело мужчины передано в суд. Ему грозит уголовная ответсвенность по статье 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия).Мужчину могут лишить свободы до семи лет. Напомним, ранее мы писали, что . Ревнивый мужчина позвонил бывшей жене, но не получил ответа, так как женщина спала. Это разозлило его, и он направился к ней на дачу