В Судогодском районе в деревне Аннино специалисты «Газпром газораспределение Владимир» впервые подключили к сетевому газоснабжению жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе АО. В рамках президентской программы догазификации в деревне построены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 2 км, что позволяет подключить до 25 домов. Первыми потребителями природного газа в Аннино стала семья пенсионеров