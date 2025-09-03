Жители Владимирской области могут сами выбрать и проголосовать за деревни и сёла нашего региона с населением от 100 до 1000 человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. Об этом

Жители Владимирской области могут сами выбрать и проголосовать за деревни и сёла нашего региона с населением от 100 до 1000 человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития региона. Из пресс-релиза облправительства Отдать свой голос можно до 9 ноября: – на портале Госуслуг; – по почте, направив письмо