В Доме правительства Московской области начал работу VI Съезд детских врачей "Педиатрия как искусство" с международным участием.По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в мероприятии принимают участие специалисты из 75 регионов России и 28 стран. Проведение съезда соответствует задачам федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».Губернатор региона Андрей Воробьев, открывая съезд, отметил важность обмена опытом между специалистами.«Смысл нашего съезда – собрать лучших профессионалов для совершенствования медицинской помощи детям. Останавливаться недопустимо, особенно когда речь идет о самом дорогом»,— заявил Воробьев.В рамках мероприятия представлены новейшие технологии в педиатрии, включая разработки Детского клинического центра им. Рошаля, где проведено уже более 16 тысяч операций.«Я очень благодарен за приглашение прийти сюда, посмотреть, как живет наше здравоохранение. Уже несколько лет делаю это и получаю огромное удовольствие. Потом делюсь полученными впечатлениями в своем Бакулевском центре, где многие удивляются уровнем развития медицины в регионе",– сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.Особое внимание также уделено проекту «Наш участковый врач», который реализуется в 44 регионах России.Съезд продлится до 5 сентября и включит симпозиумы с экспертами из США, ОАЭ, Турции и других стран, а также специализированные форумы по диетологии, реабилитации и орфанным заболеваниям.Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что с начала 2025 года уже около 900 тысяч детей прошли бесплатные медицинские осмотры.