Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) подвел итоги приемной кампании, которая стала самой успешной за всю историю вуза.На первый курс поступило 220 человек, что на 50 студентов больше, чем в прошлом году. Увеличение числа мест стало возможным благодаря совместной работе правительства региона и федеральных властей.Как сообщили в администрации области, Министерство здравоохранения России увеличило количество бюджетных мест до 46. При этом губернатор Александр Авдеев и правительство региона выделили дополнительные средства, что позволило принять на бесплатное обучение 50 студентов — на восемь человек больше, чем в прошлом году.В настоящее время в филиале ПИМУ обучается 510 студентов и 80 ординаторов. При этом уже заметны первые результаты по кадровому усилению региональной медицины: в августе этого года 40 выпускников ординатуры трудоустроились в государственные больницы и поликлиники.По словам губернатора, перед руководством вуза стоит задача увеличить количество студентов-целевиков. Это позволит гарантированно обеспечить кадрами те районы и учреждения, где их не хватает больше всего. Ожидается, что наиболее заметное пополнение рядов врачей произойдет в 2028 году, когда дипломы получит первый поток студентов, обучавшихся на лечебном деле.