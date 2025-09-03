Артисты Владимирской областной филармонии дали концерт в подшефном нашему региону городе Кировское. Он прошёл в преддверии значимого для всего Донбасса праздника – Дня шахтёра. Кировское

Артисты Владимирской областной филармонии дали концерт в подшефном нашему региону городе Кировское. Он прошёл в преддверии значимого для всего Донбасса праздника – Дня шахтёра. Кировское – город угледобытчиков, он вырос из посёлка, созданного при строительстве Давыдовской группы шахт. Так что профессиональный праздник здесь стал всеобщим. Сейчас при поддержке друзей из других регионов России, в том