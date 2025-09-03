Попрали американец, англичанин, француз и русский на остров к людоедам. Ну те им говорят:
- Вы нас спрашивайте. Если мы ответим так сьедим, а нет так нет.
Ну американец спрашивает:
- Что такое компьютер?
Туземцы пошли пошушукались, возвращаются и говорят:
- Через вводное устройство данные вводятся в компьютер, центральный процессор обрабатывает и выдает результаты на выходное устройство.
Сьели Американца.
Англичанин спросил что такое ракета. Туземцы пошли пошушукались, вернулись и рассказали про камеру сгорания, управление, траекторию и сьели англичанина.
Та же история с французом.
Русский спрашивает их что такое партком. Туземцы шушукались, шушукались - возвращаются
- Не знаем. Но ты нам все-таки скажи что это такое.
- Да это то же самое что и
еще анекдот!