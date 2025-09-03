Конкурс проводится уже в пятнадцатый раз. 11 сентября в 00:01 на главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт первого этапа, в ходе которого жители

Конкурс проводится уже в пятнадцатый раз. 11 сентября в 00:01 на главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт первого этапа, в ходе которого жители региона определят лучших участковых, представляющих районные отделы полиции. Конкурс будет проходить в три этапа в виде онлайн-голосований. Граждане определят лучшего участкового уполномоченного полиции, исходя из его