Крупный Банк. Время - 18. 00, все сотрудники сидят трудятся. Один из сотрудников выключает компьютер, одевает пиджак, берет портфель и уходит.
Все провожают его неодобрительным взглядом.
Следующий день. В 18. 00 тот же сотрудник выключает компьютер, одевает пиджак, берет портфель и уходит. Все продолжают работать и начинают недовольно шептаться. .
Следующий день. В 18. 00 тот же сотрудник выключает компьютер, одевает пиджак, берет портфель и тут к нему подлетает коллега.
- Вася, как тебе не стыдно, мы сидим работаем, конец квартала, столько отчетов, нам тоже хочется вовремя домой а ты такой единоличник...
- Ребята, да я вообще в ОТПУСКЕ!!!
