Жители Владимирской области могут сами решить, в какие малонаселенные деревни и сёла проведут мобильный интернет в 2026 году. По инициативе Министерства цифрового развития, голосование проходит среди населённых пунктов с численностью от 100 до 1000 человек.Отдать свой голос можно до 9 ноября. Для этого нужно проголосовать на портале Госуслуг или отправить письмо в Минцифры России. По результатам голосования в выбранных населенных пунктах установят базовые станции стандарта 4G/LTE.