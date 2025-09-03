Женщина обратилась в прокуратуру по поводу нарушения трудовых прав. Она работала администратором в одной из организаций Владимира. За 4 года работодатель не оформил с ней трудовые отношения
