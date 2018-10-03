Предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году одобрило российское правительство. В результате у россиян будут десятидневные новогодне-рождественские праздники. Отдых начнется с 30 декабря 2018 года и закончится 8 января 2019 года.

Предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году одобрило российское правительство. В результате у россиян будут десятидневные новогодне-рождественские праздники. Отдых начнется с 30 декабря 2018 года и закончится 8 января 2019 года.Два праздничных дня получатся в феврале за счет Дня защитника Отечества. Здесь нерабочими днями будут 23 и 24 февраля. В честь женщин будет три дня отдыха в марте – с 8 по 10 число. Пятидневными будут первые майские праздники – с 1 по 5 мая объявлены нерабочими, также выходными будут еще четыре майских дня – с Дня Победы 9 мая по 12 мая. Постановление правительства опубликовано на официальном портале gov.ru.Нерабочим будет и День России 12 июня, а также еще три дня со 2 по 4 ноября. 4 ноября в России отмечается День народного единства.В правительстве пояснили, как переносили выходные дни. В частности, выходной с субботы 5 января перенесен на 2 мая, а с воскресенья 6 января – на пятницу 3 мая. Также на пятницу 10 мая перенесен нерабочий субботний день 23 февраля.