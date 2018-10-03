Наталья Штурм стала героиней программы На самом деле Первого канала. Певица решила проверить молодого возлюбленного на детекторе лжи.

Наталья Штурм стала героиней программы "На самом деле"Первого канала. Певица решила проверить молодого возлюбленного на детекторелжи.Сейчас у Натальи непростой период. Недавно бывший муж ИгорьПавлов подал на нее в суд. Мужчина требует единоличной опеки над их общим 14-летнимАрсением.Параллельно у 52–летней знаменитости завязались отношения с20-летним Данилом Никитиным, с которым она познакомилась в соцсетях. До недавнеговремени молодой человек проживал в квартире Штурм и даже участвовал ввоспитании ее сына. Никитин даже хотел взять артистку в жены, но та отказалась.По словам Натальи, Данил появился в ее жизни при оченьстранных обстоятельствах – именно в тот момент, когда на нее пошел войной бывшийсупруг. Артистка полагает, что это может быть спланированная провокация от Павлова.Мол, Игорь подослал к ней молодого мужчину, чтобы собрать компромат для суда.Далее в студии появился возлюбленный певицы. Он поклялся,что искренне влюблен в звезду. Молодого человека не смущает, что его избранницастарше его мамы на десять лет. Он рассказал, что приехал в столицу из Омска, ауже через две недели стал жить у артистки.Данил сообщил присутствующим, что нашел общий язык с сыномШтурм. "Он для меня как брат. Я его стараюсь воспитывать, так как он рос безотца, а у матери появляется только на выходных. Мы с ним никогда не ругаемся. Возможно,что я на него только голос повышал, и все. Мы с ним даже делим обязанности подому", – заявил Никитин. Также молодой любовник певицы признался, что бралденьги у Арсения, но всегда отдавал их.После Никитин прошел проверку на полиграфе. В результатевыяснилось, что 20-летний юноша не любит Штурм. Он встречался с ней из-за корыстныхпобуждений. Далее стало известно, что Данил брал деньги артистки без разрешения итратил на свои нужды.Водитель сына Штурм – Александр Фомин также приехал насъемочную площадку. Мужчина рассказал, что Никитин поднимал на мальчика руку иотбирал у него деньги. Однако это оказалось неправдой. Данил лишь замахивалсяна наследника певицы.Ведущий Дмитрий Шепелев пригласил в студию некую КристинуОгневу. Девушка оказалась возлюбленной Никитина. "Мы вместе приехали из Омска.Я к папе приехала, а он снимал квартиру с друзьями", – поведала онаприсутствующим. В ответ Данил сообщил, что Кристина для него уже в прошлом,сейчас он влюблен в Наталью.В конце программы эксперты выяснили, что молодой любовникдействительно собирал компромат на Штурм, но делал он это не для мужа артистки.Мужчина в будущем планировал получить за информацию деньги.Примечательно, что вскрывшаяся правда Наталью совсем не удивила.