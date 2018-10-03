Наталья Штурм стала героиней программы На самом деле
Первого канала. Певица решила проверить молодого возлюбленного на детекторе
лжи.
Наталья Штурм стала героиней программы "На самом деле"
Первого канала. Певица решила проверить молодого возлюбленного на детекторе
лжи.
Сейчас у Натальи непростой период. Недавно бывший муж Игорь
Павлов подал на нее в суд. Мужчина требует единоличной опеки над их общим 14-летним
Арсением.
Параллельно у 52–летней знаменитости завязались отношения с
20-летним Данилом Никитиным, с которым она познакомилась в соцсетях. До недавнего
времени молодой человек проживал в квартире Штурм и даже участвовал в
воспитании ее сына. Никитин даже хотел взять артистку в жены, но та отказалась.
По словам Натальи, Данил появился в ее жизни при очень
странных обстоятельствах – именно в тот момент, когда на нее пошел войной бывший
супруг. Артистка полагает, что это может быть спланированная провокация от Павлова.
Мол, Игорь подослал к ней молодого мужчину, чтобы собрать компромат для суда.
Далее в студии появился возлюбленный певицы. Он поклялся,
что искренне влюблен в звезду. Молодого человека не смущает, что его избранница
старше его мамы на десять лет. Он рассказал, что приехал в столицу из Омска, а
уже через две недели стал жить у артистки.
Данил сообщил присутствующим, что нашел общий язык с сыном
Штурм. "Он для меня как брат. Я его стараюсь воспитывать, так как он рос без
отца, а у матери появляется только на выходных. Мы с ним никогда не ругаемся. Возможно,
что я на него только голос повышал, и все. Мы с ним даже делим обязанности по
дому", – заявил Никитин. Также молодой любовник певицы признался, что брал
деньги у Арсения, но всегда отдавал их.
После Никитин прошел проверку на полиграфе. В результате
выяснилось, что 20-летний юноша не любит Штурм. Он встречался с ней из-за корыстных
побуждений. Далее стало известно, что Данил брал деньги артистки без разрешения и
тратил на свои нужды.
Водитель сына Штурм – Александр Фомин также приехал на
съемочную площадку. Мужчина рассказал, что Никитин поднимал на мальчика руку и
отбирал у него деньги. Однако это оказалось неправдой. Данил лишь замахивался
на наследника певицы.
Ведущий Дмитрий Шепелев пригласил в студию некую Кристину
Огневу. Девушка оказалась возлюбленной Никитина. "Мы вместе приехали из Омска.
Я к папе приехала, а он снимал квартиру с друзьями", – поведала она
присутствующим. В ответ Данил сообщил, что Кристина для него уже в прошлом,
сейчас он влюблен в Наталью.
В конце программы эксперты выяснили, что молодой любовник
действительно собирал компромат на Штурм, но делал он это не для мужа артистки.
Мужчина в будущем планировал получить за информацию деньги.
Примечательно, что вскрывшаяся правда Наталью совсем не удивила.