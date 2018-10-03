Аэрофлот вновь подтвердил соответствие престижному рейтингу четыре звезды британского агентства Skytrax. Его рейтинги имеют неофициальный статус авиационного Оскара.

"Аэрофлот" вновь подтвердил соответствие престижному рейтингу "четыре звезды" Skytrax. Это означает, что он остается единственной российской авиакомпанией со столь высоким международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров не уступает десяткам премиум-перевозчиков мира, в том числе подавляющему большинству европейских.Сертификат соответствия выдало британское агентство Skytrax – ведущий оценщик качества сервиса в глобальной авиатранспортной отрасли. Его рейтинги считаются наиболее авторитетными в гражданской авиации, а награды Skytrax World Airline Awards, присуждаемые по итогам самого масштабного в мире исследования удовлетворенности пассажиров, имеют неофициальный статус "авиационного Оскара".В настоящее время высший рейтинг "пять звезд" Skytrax имеет всего 11 авиакомпаний, преимущественно из стран Азии и Ближнего Востока. И 41 перевозчик получил от Skytrax "четыре звезды". Данному уровню соответствуют практически все лучшие авиакомпании Европы.Этого престижного рейтинга "Аэрофлот" впервые добился в 2016 году и с тех пор последовательно подтверждает его. В официальном заключении Skytrax по состоянию на этот год отмечено, что критериям "четырех звезд" соответствуют все три класса обслуживания "Аэрофлота" – бизнес, премиум-эконом (комфорт) и эконом.Кроме того, в июле этого года "Аэрофлот" по версии Skytrax World Airline Awards в седьмой раз в своей истории был удостоен звания "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также впервые победил в важной номинации "Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом".Премиальный уровень сервиса, который предлагает своим клиентам ведущая российская авиакомпания, признан и другими влиятельными аналитическими центрами мира. Буквально накануне, в конце сентября текущего года, соответствие "Аэрофлота" высшему рейтингу "пять звезд" в наиболее весомой категории "Глобальная авиакомпания" подтвердила американская авиационная ассоциация APEX, которую по охвату исследований и авторитетности оценок можно считать аналогом Skytrax в США. Согласно ее рейтингу, "Аэрофлот" – один из всего 25 авиаперевозчиков с "пятью звездами" в мире."Это – заслуга всего нашего коллектива, который обеспечивает высокую эффективность бизнеса даже в неблагоприятных геополитических условиях. Внешние условия подвержены колебаниям, но наша забота о пассажирах, их комфорте и безопасности остаются постоянной во все времена", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.