Движение по МКАД перекрыл опрокинувшийся автокран. Это произошло на 19 километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Кран со стрелой перекрыли почти всю дорогу. Для проезда осталась только одна полоса.

Движение по МКАД перекрыл опрокинувшийся автокран. Это произошло на 19 километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Кран со стрелой перекрыли почти всю дорогу. Для проезда осталась только одна полоса.НА МКАД кран перегружал железобетонные конструкции. Никто в результате этого инцидента не пострадал, подчеркивает ТАСС. К 9 часам утра опрокинувшийся автокран поставили на колеса. Движение по МКАД восстановили.