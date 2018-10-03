Ольга Бузова сделала заявление. Поющая ведущая объявила 5 октября очень важным и особенным днем в своей жизни.

Ольга Бузова сделала заявление. Поющая ведущая объявила 5 октября очень важным и особенным днем в своей жизни.После того, как рассталась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова обрела невероятную популярность. Свое горе звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" направила в музыку, и теперь радует фанатов (и раздражает злопыхателей) своими композициями. Более того, новоиспеченная артистка записывает песни альбомами.Вот и на сей раз Бузова объявила, что совсем скоро свет увидит новая музыкальная пластинка. "В пятницу, 5 октября, для меня будет очень важный и особенный день 😌😍 Откроется мой новый альбом #ПринимайМеня, который я готовила для вас с начала этого года (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Бузова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, которую, к слову, недавно закрыла от глаз общественности.По признанию Ольги, каждая песня наполнена для нее особым смыслом. "Каждая строчка это откровения! В этом альбоме я пускаю вас в свое сердце, рассказываю о своих мыслях и мечтах. О своей любви и переживаниях. Я пою о том, о чем не смогла сказать в эфире или на радио. В этом альбоме я открою вам свою душу и сердце полностью", – призналась Ольга.Порющая ведущая не стала скрывать, что находится в крайне неустойчивом эмоциональном состоянии. "Я очень волнуюсь и надеюсь, что мои песни найдут отклик в ваших сердцах ❤ Вас ждет новая музыка, она не такая как была раньше, это новый творческий этап в моей жизни, и я бы очень хотела идти с вами за руки, как мы это делаем уже много лет. Спасибо, что рядом, спасибо, что поддерживаете и любите 😘 это все взаимно", – завершила свой пост Бузова.