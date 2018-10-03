Скандал вокруг поющей телеведущей Ольги Бузовой набирает обороты. Обманутые блогеры натравили на знаменитость своих поклонников, которые атакуют ее соцсети.

Скандал вокруг поющей телеведущей Ольги Бузовой набираетобороты. Обманутые блогеры натравили на знаменитость своих поклонников, которыеатакуют ее соцсети.Неравнодушные интернет-обыватели нагрянули в Instagramзвезды и оставили под фотографиями комментарии с хештегом "Бузобман".Пользователи Сети не поленились, они написали сообщения не только под последнимипубликациями артистки, но и сопроводили этим хештегом собственные посты.После атаки недовольных граждан на микроблог Бузова заблокировала возможностьоставлять отзывы под одним из рекламных снимков. Однако этого оказалось недостаточно, и артистка ограничила доступ к своему аккаунту – теперь увидеть его могут лишьподписчики.Отметим, что на этом обманутые блогеры останавливаться несобираются. Они готовят документы в суд по делу о мошенничестве. Если их затеяобернется успехом, певице может грозить тюремное заключение.Напомним, что скандал вокруг имени Ольги Бузовой прогремелпосле несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрышапообещали блогерам небывалый взлет популярности за счет поклонников певицы.Спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего сулившие золотые горы мошенники испарились вместе с деньгами. Примечательно, чтовместо извинений и обещаний разобраться в ситуации Бузова игнорирует взбешенных спонсоров.