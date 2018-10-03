03.10.2018

2018-10-03 14:20:51

Центр Москвы оцепили из-за угрозы взрыва

В центре Москвы мужчина, остановленный за нарушение ПДД, угрожает взорвать спрятанный в автомобиля баллон с газом. ЧП произошло на Васильевском Спуске. Как пишет телеграмм-канал 112, на месте работают саперы. Площадь перекрыта.