Дима Билан уехал из России. Популярный артист посетил Тибет, а скоро отправится в Непал.

Дима Билан уехал из России. Популярный артист посетил Тибет, а скоро отправится в Непал.В СМИ то и дело появляются сообщения о том, что у Димы Билана серьезные проблемы со здоровьем. Сам артист не опровергает эти данные. Недавно в откровенном интервью певец признался, что страдал от нескольких грыж в позвоночнике, а еще Дима оказался на больничной койке, когда не смог самостоятельно совладать с пневмонией.Сейчас же артист, справившись с недугами, отправился в Тибет. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Билан опубликовал несколько фотографий и видео из этой горной страны. Артист объявил о том, что обязательно посетит лекцию Далай Ламы, а затем отправится в Непал.Многочисленные поклонники одобрили решение исполнителя посетить столь духовно богатую страну. "Атмосфера там согласись прикольная, прям ощущение полностью расслабленного разума (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я так рада за Вас! теперь многие ваши мечты (или одна самая самая) сбудутся!", "Каждое фото индивидуально и естественно, полные философией и смыслов!) От них веет покоем, умиротворенностью и тишиной...Аж от первого фото захотелось стать монахом!))", "Потрясающее место! Уверена, что там необыкновенная энергетика. Для музыкантов это клад", – прокомментировали пользователи Сети.