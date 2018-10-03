Мужчину признали виновным в невыплате заработной плате своим работникам

Мужчину признали виновным в невыплате заработной плате своим работникамИсполнительного директора «Монолит-ЛТД» признали виновным в невыплате заработной плате своим работникам, а также в сокрытии денежный средств и неуплате налогов.Следствие установило, что мужчина, имея многолетний профессиональный опыт, стал директором предприятия с зимы 2016 года.С этого момента и до конца лета 2017 года он полностью или частично не выплачивал сотрудникам зарплату. Задолженность по оплате труда для 103 работников накопилась в сумму около 5 миллионов рублей.У «Монолит-ЛТД» также накопился долг по налогам в размере около 11 миллионов рублей.Минуя заблокированные налоговиками банковские счета, исполнительный директор сокрыл от государственного контроля более 8 миллионов рублей.Обвиняемый признал вину. Однако мужчина пояснил, что нарушал закон, пытаясь спасти производство.В настоящее время проводится процедура банкротства предприятия, и деньги гражданам будут возвращать за счет реализации имущества компании.Осужденному назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.