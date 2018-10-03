Любовь Успенская опубликовала видео, на котором запечатлела дочь Татьяну, которую подстригает машинкой. По словам артистки, наследница упала с велосипеда и сломала челюсть, выбила несколько зубов, однако почему-то не все поверили в эту версию.

Любовь Успенская опубликовала видео, на котором запечатлела дочь Татьяну, которую подстригает машинкой. По словам артистки, наследница упала с велосипеда и сломала челюсть, выбила несколько зубов, однако почему-то не все поверили в эту версию.Взрослая дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на протяжении долгого времени живет за границей. Женщина занимается дизайном, рисует. Недавно с ней случилось несчастье. О нем рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Успенская. Артистка опубликовала несколько фотографий и видео, как стрижет дочь налысо."11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – поведала Успенская.Многочисленные подписчики пришли в ужас от вида Татьяны. Пока одни желали ей скорейшего выздоровления, другие почему-то выразили недоверие словам Любови Успенской. Некоторые фанаты заподозрили, что ситуация гораздо серьезнее (и даче трагичнее), чем это хочет показать артистка."Тунеядка доча, за счет мамули живет. С какого там велосипеда упала???? Жизнь загульная сгубила", "Наверно там проблема не в велосипеде и не в травме челюсти ,что то по серьезнее .Если пошли на такие кардинальные изменения .Здоровья вашей дочери ,и сил тебе Любочка", "Похоже истина где– то рядом , проблема глубже. Дай Бог терпение вам", "Психолога надо Танечке хорошего, как минимум зачем вы это выкладываете в сеть(((" – высказались пользователи Сети.