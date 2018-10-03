Подмосковный Долгопрудный оштрафован на 50 тысяч рублей. Второго сентября футбольный клуб принимал на своём поле владимирское Торпедо.

Подмосковный "Долгопрудный" оштрафован на 50 тысяч рублей. Второго сентября футбольный клуб принимал на своём поле владимирское "Торпедо". В составе хозяев на поле вышел игрок под номером 23, не внесённый в протокол встречи до её начала. В связи с этим нарушением футбольный клуб «Торпедо-Владимир» просил применить к «Долгопрудному» дисциплинарные санкции и засчитать команде поражение. Контрольно-дисциплинарный комитет признал нарушение, но применил другое наказание. "Долгопрудный" получил максимальный штраф в 50 тысяч рублей.