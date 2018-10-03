В длительное противостояние с применением кулаков вылился спор женщины и мужчины посреди проезжей части в Санкт-Петербурге. Участники конфликта успели высказаться, потолкаться, поиграть в догонялки и помериться силой, пока их не развел по углам еще один автолюбитель. Двухраундовый бой попал в объектив камеры регистратора.

В длительное противостояние с применением кулаков вылился спор женщины и мужчины посреди проезжей части в Санкт-Петербурге. Участники конфликта успели высказаться, потолкаться, поиграть в догонялки и помериться силой, пока их не развел "по углам" еще один автолюбитель. Двухраундовый бой попал в объектив камеры регистратора.Что именно не поделили владелица Volkswagen и водитель белой легковушки, остается тайной, но первый раз они сошлись около 13:40 во вторник, 2 октября, на улице Академика Лебедева. Отношения противники выясняли прямо на дороге, не обращая внимания на других участников движения.На втором этапе они обменивались мнениями о поведении друг друга через окна, но, судя по всему, женщина нелицеприятно отозвалась о ком-то из близких родственников мужчины, а потому последовала непродолжительная погоня с метанием мусора в обидчицу.На очередном перекрестке владелица Volkswagen вновь покинула салон и отправилась мстить неприятелю, но получила отпор и даже побывала на асфальте. Спарринг продолжился бы и далее, однако его прервал ставший свидетелем противостояния водитель, решивший утихомирить женщину. Его стараниями конфликт сошел на нет.