Певец Филипп Киркоров, судя по всему, пытается выжать из своего хита Цвет настроения синий максимум выгоды. Артист даже позволил переделать текст песни ради рекламы лекарства.

Певец Филипп Киркоров,судя по всему, пытается выжать из своего хита "Цвет настроения синий" максимумвыгоды. Артист даже позволил переделать текст песни ради рекламы лекарства.Киркоров выступил главнымгероем рекламы спрея от боли в горле. Ролик опубликован на сайте YouTube.Артист предстает в образезлобного Снежного короля в метровой короне изо льда. "Цвет заражения синий. Болеть тебе и всей семьеотныне. Болей – заражай!", – поет Киркоров видоизмененный припев нашумевшегосингла.Мнения поклонников насчет съемок Филиппа в рекламе разделились. Некоторые отмечали, что артист согласился на участие в ролике под воздействием рэпера Тимати, которыйнекоторое время назад продвигал другое лекарство от боли в горле.Однако большинство пользователей Сетиотметили, что артист, вероятнее всего, испытывает материальные трудности,поэтому хватается за любую халтуру. Между тем, злопыхатели, не стесняясь ввыражениях, заявляли, что поп-король достиг "дна" своей карьеры."Наверное денег совсем нет, это очень печально (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Ну все -вот оно, дно...Неужели ТАКденьги нужны?", "Нормально. Проторенной дорогой Тимана в рекламе фармы сняться негрешно", "Филя уже зарабатывает как может, скоро тур по колхозам устроит", "Вотдо чего Киркоров спустился", "Гы то чуство когда киркоров в команде БЛЭК СТАР","Кто-то пытается идти вверх, а кто-то летит вниз", – писали инетернет-обывателипод роликом.