Сразу двое жителей области задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция отчиталась об успешности оперативных мероприятий.

Сразу двое жителей области задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Полиция отчиталась об успешности оперативных мероприятий. Одно из них проходила даже при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". В посёлке Красная Горбатка Селивановского района "взяли" мужчину 1975 года рождения. По месту жительства у него обнаружена маковая соломка, массой больше 260 граммов, и марихуана, массой 768 граммов. Кроме того, на приусадебном участке у дома росли 35 кустов конопли. Всё найденное изъято. А в Камешковском районе задержан житель 1990 года рождения. В ходе обыска у него найдена марихуана, массой 23 грамма, и 36 растений, похожих на коноплю. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Фигурантов на время следствия взяли под стражу.Оперативник: "Наркотические средства какие-то употребляете?"Задержанный: "Только курю".Оперативник: "Какие наркотические средства? Как называется - конопля, марихуана?"Задержанный: "Конопля".Оперативник: "Ранее судимы вы?"Задержанный: "Нет".Оперативник: "Никогда не привлекались к уголовной ответственности?"Задержанный: "Нет".Оперативник: "Cколько раз уже срезали урожай?"Задержанный: "Ну, оторвал их, может ещё рано".