Главный тренер футбольного клуба Барселона Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча второго утра группового этапа Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма.

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча второго утра группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".По словам наставника каталонцев, его команда хочет исправить предыдущие ошибки, допущенные в последних матчах. Кроме того, он отметил, что "Тоттенхэм" хорошо играет как в атаке, так и в обороне."Мы хотим совершенствоваться каждый день, заявил Вальверде, которого цитирует Sports.ru. — Когда не добиваешься нужного результата, всегда ищешь причины. Возможно, мы совершили ошибки или соперник был хорош, но мы хотим исправить это в завтрашнем матче".Встреча "Тоттенхэма" и "Барселоны" пройдет 3 октября в Лондоне.