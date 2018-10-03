Юморист Евгений Петросян записал обращение к поклонникам и СМИ. По словам артиста, от его имени действуют мошенники.

Юморист Евгений Петросян записал обращение к поклонникам и СМИ.По словам артиста, от его имени действуют мошенники.Петросян попросил журналистов не обращать внимания на некогоСергея Лаврова, который от его лица делает громкие заявления для прессы. Пословам артиста, мужчина говорит всякие небылицы про него, представляясь официальным представителем, а порой и его концертным директором."Я обращаюсь ко всем! Некий Сергей Лавров активно действуетв СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит "небылицы в лицах" изачастую выдает информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моейжизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь втом, что это так называемый "псевдоним", не скромно взятый у нашего министраиностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написалраздосадованный Петросян в личном Instagram.Юморист попросил представителей прессы и телевизионщиков впредь отказывать впубликации Лаврову, так как информация, которую он несет в массы, недостоверна. Также Евгений Вагановичповедал, что его адвокаты уже начали охоту за мошенником."Я призываю всех здравомыслящих людей обратить на это внимание и сказать этомучеловеку: "Нет!". Всякая нечесть, пользуясь событиями чужой жизни, особенно втрудный момент, старается поживиться. Или еще хуже, это псевдоним моихоппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образомсливали выдуманную информацию", – резюмировала звезда эстрады.Отметим, что недавно Лавров сообщил журналистам, что на фонескандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко в разы подлетели расценки на их выступления. Мужчина представился организатором концертов и сообщил о внезапномбуме популярности звездной четы. "Еще год назад Евгений Ваганович ездил помаленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Также как и ЕленаСтепаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотятПетросяна", – рассказал он.