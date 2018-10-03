Ходят слухи, что у солистки группы Серебро Ольги Серябкиной роман с сыном продюсера Максима Фадеева Саввой. Якобы парочку сфотографировали в супермаркете.

Ходят слухи, что у солистки группы "Серебро" Ольги Серябкиной роман с сыном продюсера Максима Фадеева Саввой. Якобы парочку сфотографировали в супермаркете.Несмотря на довольно откровенный сценический образ, 33-летняя Ольга Серябкина крайне закрыта. Певица практически не дает интервью, редко посещает светские мероприятия, о своей частной жизни вообще предпочитает не распространяться.Поэтому неудивительно, что многочисленные поклонники на ура воспринимают любую информацию, касающуюся Ольги. К примеру, недавно в Сети появились данные, будто Серябкина встречается с 21-летним сыном Максима Фадеева Саввой, передает . Поводом для обсуждений послужила фотография, на которой запечатлена популярная исполнительница, сидящая в продуктовой тележке, которую катит как будто бы наследник продюсера.Отметим, что ни Ольга Серябкина, ни Савва Фадеев, ни его именитый отец пока не прокомментировали эту информацию. К слову, у Ольги и Максима хорошие отношения, причем не только деловые, но и дружеские. "Когда Максим делает мне замечание или озвучивает какую-то просьбу, я всегда делаю так, чтобы он не повторял дважды. Макс для меня – абсолютный авторитет, и я не вижу ничего в этом плохого, – заявила певица в недавнем интервью. – Это просто большая любовь, уважение к человеку, который значит для меня очень многое, который для меня сделал все".На то, что между артисткой и продюсером теплые отношения, указывает еще и то, что пару лет назад Фадеев исполнил мечту Серябкиной, подарив ей на день рождения велосипед. "Она была такая счастливая, она так радовалась, что растрогала меня до слез! Она, как ребенок, рассматривала этот велосипед и приговаривала: "Это была моя мечта с детства!" – рассказал он.