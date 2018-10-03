Телеведущая Лера Кудрявцева
недавно вернулась к съемкам. Рабочие будни звезды чрезвычайно насыщены, однако
это не мешает ей выглядеть великолепно.
Телеведущая Лера Кудрявцева
недавно вернулась к съемкам. Рабочие будни звезды чрезвычайно насыщены, однако
это не мешает ей выглядеть великолепно.
В своем Instagram Лера
опубликовала ряд видеозаписей в формате Stories. Теледива рассказала, как проходит
подготовка к съемкам. Знаменитость отчитывала бородатого мужчину, за нелепый
костюм, который он подобрал ей для появления в кадре, как оказалось – это ее
стилист по имени Макс.
По словам знаменитости, он сделал ее похожей на знаменитого певца. Лера не стеснялась в выражениях: "Макс решил мене отомстить и привез мне костюм, я говорю: "Ты во что меня одел?" Я *** на Элтона Джона стала похожа. Посмотрите!" "Ну красивая же, модная", – смеясь ответил ей стилист.
Также Кудрявцева показала
поклонникам, как ей наносят профессиональный макияж. Отметим, что с ярким мейкапом
Лера выглядела фантастически. Визажист акцентировал внимание на большие карие глаза
знаменитости, сделав ее взгляд притягательным и манящим.
Также Кудрявцева
опубликовала поздравления коллег, которые вручили ей подарки в честь рождения
наследницы. Лера получила шикарный букет цветов, куклу и медвежонка.
К слову, крошечная
дочка знаменитости до сих пор продолжает получать подарки в честь своего появления на свет.
Кудрявцева не устает публиковать фотографии и видео презентов и благодарить за
внимание.
Напомним, что популярная телеведущая родила 13 августа в
одной из элитных клиник в Москве. По ее признанию, это "немного стрессовая
ситуация". Лера заявила, что вопреки различным слухам рожала сама.
Недавно
Кудрявцева вернулась к работе, оставив меленькую дочь Марию под присмотром
профессиональной няни с большим опытом и отличными рекомендациями. Гувернантку
подбирало столичное агентство, которое специализируется на поиске прислуги для
богатых и знаменитых.