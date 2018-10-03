Телеведущая Лера Кудрявцева недавно вернулась к съемкам. Рабочие будни звезды чрезвычайно насыщены, однако это не мешает ей выглядеть великолепно.

Телеведущая Лера Кудрявцеванедавно вернулась к съемкам. Рабочие будни звезды чрезвычайно насыщены, однакоэто не мешает ей выглядеть великолепно.В своем Instagram Лераопубликовала ряд видеозаписей в формате Stories. Теледива рассказала, как проходитподготовка к съемкам. Знаменитость отчитывала бородатого мужчину, за нелепыйкостюм, который он подобрал ей для появления в кадре, как оказалось – это еестилист по имени Макс.По словам знаменитости, он сделал ее похожей на знаменитого певца. Лера не стеснялась в выражениях: "Макс решил мене отомстить и привез мне костюм, я говорю: "Ты во что меня одел?" Я *** на Элтона Джона стала похожа. Посмотрите!" "Ну красивая же, модная", – смеясь ответил ей стилист.Также Кудрявцева показалапоклонникам, как ей наносят профессиональный макияж. Отметим, что с ярким мейкапомЛера выглядела фантастически. Визажист акцентировал внимание на большие карие глазазнаменитости, сделав ее взгляд притягательным и манящим.Также Кудрявцеваопубликовала поздравления коллег, которые вручили ей подарки в честь рождениянаследницы. Лера получила шикарный букет цветов, куклу и медвежонка.К слову, крошечнаядочка знаменитости до сих пор продолжает получать подарки в честь своего появления на свет.Кудрявцева не устает публиковать фотографии и видео презентов и благодарить завнимание.Напомним, что популярная телеведущая родила 13 августа водной из элитных клиник в Москве. По ее признанию, это "немного стрессоваяситуация". Лера заявила, что вопреки различным слухам рожала сама.НедавноКудрявцева вернулась к работе, оставив меленькую дочь Марию под присмотромпрофессиональной няни с большим опытом и отличными рекомендациями. Гувернанткуподбирало столичное агентство, которое специализируется на поиске прислуги длябогатых и знаменитых.