Команда Astrohaus представила на платформе Indiegogo проект пишущей машинки Freewrite Traveler, в которой ничто не отвлекает пользователя от написания текстов. Складной аппарат располагает черно-белым экраном на электронных чернилах (E-ink) и полноразмерной механической клавиатурой (используются переключатели Cherry MX Brown), а емкости его батареи хватит на 30 часов беспрерывной работы.

Команда Astrohaus представила на платформе Indiegogo проект "пишущей машинки" Freewrite Traveler, в которой ничто не отвлекает пользователя от написания текстов. Складной аппарат располагает черно-белым экраном на "электронных чернилах" (E-ink) и полноразмерной механической клавиатурой (используются переключатели Cherry MX Brown), а емкости его батареи хватит на 30 часов беспрерывной работы.В отличие от предыдущей модели, Freewrite создан для печати "на ходу". Заявленный вес устройства — около 800 граммов, а созданные посредством него файлы автоматически копируются в хранилища Dropbox и "Диск Google", а также в заметочные сервисы Evernote или Postbox. Браузеры, игры и другие приложения устанавливать на Freewrite нельзя.Заявлена поддержка Markdown. Файл в этом синтаксисе могут быть сконвертированы в полноформатный документ Word (.docx) при синхронизации с облаком. Прошлая модель Astrohaus не позволяла прокручивать документ, из-за чего нельзя было исправить опечатки без удаления набранного текста. Новинка позволяет вернуться назад и внести правки, однако копировать и вставлять параграфы по-прежнему нельзя.∎Японцы переизобрели пишущую машинку читайте такжеПоставляется Freewrite с 6-дюймовым экраном и заряжается через USB-C. На Indiegogo новинку можно пердзаказать за $269. В розницу она будет стоить почти вдвое дороже — $599, говорят в Astrohaus.