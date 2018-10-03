Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УМВД по Екатеринбургу. Причины обысков не сообщается.

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в УМВД по Екатеринбургу."Проводятся оперативные мероприятия", — сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области.Причины обыска, а также другие подробности в ФСБ не сообщили. В пресс-службе екатеринбургского УМВД отказались комментировать данную информацию.Между тем, по данным портала E1.Ru, обыск идет в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции ОБЭП УВД.Официальный представитель Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил ТАСС информацию о проведении обысков в полиции. Он сообщил, что следственные мероприятия проводятся в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения.