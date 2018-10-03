Компания HP анонсировала ноутбук-трансформер Spectre Folio, одетый в кожу. Каркас самого устройства изготовлен из магниевого сплава, поэтому кожаную обтяжку при необходимости можно снять.

Компания HP анонсировала ноутбук-трансформер Spectre Folio, "одетый" в кожу. Каркас самого устройства изготовлен из магниевого сплава, поэтому кожаную обтяжку при необходимости можно снять.По впечатлениям Тома Уоррена из The Verge, аппарат одинаково удобен в режиме ноутбука и планшета, а эргономика позволяет комфортно расположить его на коленях. Также журналист остался доволен алюминиевой клавиатурой с расстоянием 1,5 мм между клавишами и стеклянным трекпадом — в этом новинка напоминает другие модели семейства Spectre."Единственное, что меня разочаровало, это компромисс между углами экрана. Его нельзя отодвинуть далеко от себя, что нормально, если вы пользуетесь устройством на столе, но не когда хотите настроить угол, чтобы избежать бликов, — пишет Уоррен. — Также дисплей обладает довольно крупным 'подбородком', и я предпочел бы видеть более безрамочную панель вроде той, что есть у Dell XPS 13".Аппарат комплектуется 13,3-дюймовым экраном Full HD, процессором Intel Core i5 либо i7 8-го поколения, интегрированной графикой Intel UHD Graphics 615, 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем объемом от 256 ГБ. В комплекте идут стилус, который способен распознавать угол наклона и 4096 уровней нажатия.До конца года компания планирует выпустить модель с разрешением 4K UHD. Имеются два порта USB Type-C (Thunderbolt 3), по одному USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A. Объема батареи должно хватить на 19 часов автономной работы.∎Обзор ноутбука HP Spectre 13 (2017): чтобы впечатлять читайте такжеSpectre Folio будет продаваться в сетях Best Buy и фирменном онлайн-магазине HP. Модель с Intel Core i5 оценили в $1299, с Core i7 — в $1399. В декабре выйдет LTE-версия трансформера с чипом i7 за $1499.