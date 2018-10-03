Пользователи столкнулись с проблемами при входе в Instagram. Сбой произошел в США и Европе, в том числе и в России. 51 процент пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 31 процент жалуется на проблемы со входом в аккаунт, а 17 процентов не могут открыть сайт.

Пользователи столкнулись с проблемами при входе в Instagram. Сбой в работе социальной сети произошел в крупных городах США и Европы, в том числе и в России.Это следует и из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж, Барселона, Амстердам, Лондон, Берлин.Отчеты о сбое в работе соцсети зафиксированы и в России, в частности в Москве и Петебурге.Половина (51 процент) из тех пользователей, кто сообщил о сбое, испытывает проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 31 процент жалуется на проблемы со входом в аккаунт, а 17 процентов не могут открыть сайт Instagram, передает ТАСС.