Новый удар стихии на индонезийском острове Сулавеси: вулкан Сопутан выбросил столб пепла высотой около четырех километров. Жителям рекомендовано не подходить к вулкану ближе чем на 6 километров и использовать респираторы. Ранее на Сулавеси произошло землетрясение.
Вулкан Сопутан на индонезийском острове Сулавеси выбросил столб пепла высотой около четырех километров.
Как сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков Индонезии, извержение началось около 9 утра по местному времени. По мнению специалистов, облако вулканического пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлении.
Людям рекомендовано не подходить к вулкану ближе чем на 6 километров и использовать респираторы. Жителей близлежащих деревень предупредили о возможном излиянии лавы. Вместе с тем эксперты заверили, что на работу аэропорта в городе Манадо извержение не повлияет.
Утром 28 сентября у побережья Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Затем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и несколько афтершоков. После этого на остров обрушилось цунами высотой около двух метров. Жертвами стихии стали более 1,2 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.