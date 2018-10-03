03.10.2018

2018-10-03 08:30:57

Известного боксера насмерть сбил автомобиль

Погиб чемпион мира по боксу в среднем и полутяжелом весе Грациано Роккиджани. Он стал жертвой ДТП. Спортсмену было 54 года, передает .



Роккиджани насмерть сбил автомобиль во время утренней прогулки. Трагедия произошла в Италии.



За свою карьеру Грациано одержал 41 победу, 19 боев закончились нокаутом. В 2003 году Роккиджани объявил о завершении активных выступлений.