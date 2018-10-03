Во Владимирской области проходит акция «Матрёнин двор Александра Солженицына», которая приурочена к 100-летию русского писателя, драматурга, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии.

Во Владимирской области проходит акция Матрёнин двор Александра Солженицына, которая приурочена к 100-летию русского писателя, драматурга, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии. Имя Солженицына неразрывно связано с Гусь-Хрустальным районом. В 1956-1957 годах Александр Исаевич преподавал математику и физику в Мезиновской школе. И этот период жизни отразил в рассказе Матрёнин двор. Одноимённый спектакль поставил областной театр кукол. Премьерные показы пройдут 21, 22 и 23 ноября. Кроме того, на сцене драматического театра идёт постановка Раковый корпус. Одним из центральных событий акции станет Международный научно-практический семинар Творчество А.И. Солженицына в контексте современной филологии. Мероприятия к 100-летию писателя будут проходить в областных и муниципальных учреждениях культуры до декабря включительно.