Российский актер заявил, что за ним следят агенты Украинской службы безопасности (СБУ). Анатолий Пашинин сообщил, что они предлагали ему покончить с собой.

Российский актер заявил, что за ним следятагенты Украинской службы безопасности (СБУ). Анатолий Пашинин сообщил, что онипредлагали ему покончить с собой.По егословам, "эти мерзавцы" ниперед чем не остановятся. Артист уверен, что его телефон прослушивается.Пашинин выбралспециальную тактику поведения с агентами СБУ. Он признался, что говорилв трубку "чудовищные вещи", чтобы спецслужбы могли использовать эти слова против него. Тогда-то он сможет доказать, что за ним ведется слежка.Актер привел в примерразговор с одним из представителей украинских спецслужб. Якобы "гомосексуальноговида юноша с такой мерзкой походкой" предложил Пашинину совершить самоубийство.Анатолий согласился, нопообещал забрать на тот свет сотрудников СБУ, которые за ним придут. "Я не дамвам на себе заработать. Вы получите мои ошметки", – цитирует ответ Пашинина украинскимагентамНапомним, актерславится своими неоднозначными заявлениями. Ранее он признался, что получает кайфует от войны и, целясь, всегда хочет попасть в человека.Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон вДонбассе в 2017 году. Возвращатьсяв Россию артист не собирается. Украинцев он сравнивал с папуасами.