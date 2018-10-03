Технология блокчейн постепенно становится частью нашей повседневной жизни. Она покоряет такие сферы, как тревел, космос, лайфстайл и другие индустрии. Кардинальные изменения происходят и в медиа: блокчейн убирает посредников между создателем продукта и его потребителем, позволяет творцам защитить авторские права на их произведения. По словам бизнесмена, венчурного инвестора и композитора Александра Шульгина, инновационный формат dotBC создаст новые модели медийного бизнеса. Одна из первых ласточек – партнерство корпорации Warner Bros. с компанией DorblockcainMedia.

Технология блокчейн постепенно становится частью нашейповседневной жизни. Она покоряет такие сферы, как тревел, космос,лайфстайл и другие индустрии. Кардинальные изменения происходят и вмедиа: блокчейнубирает посредников между создателем продукта и его потребителем,позволяет творцам защитить авторские права на их произведения. По словамбизнесмена, венчурного инвестора и композитора Александра Шульгина,инновационный формат dotBC создаст новые модели медийного бизнеса. Одна изпервых ласточек – партнерство корпорации Warner Bros. скомпанией DorblockcainMedia.Warner Bros. в лице Warner Music и Warner Chappel с DotBlockchain будут сотрудничать для внедрения технологии блокчейнв музыкальную сферу. Они будут работать над распространением медийныхфайлов в цепочке блоков и реализацией процесса отслеживанияраспространяемых активов. Это партнерство – первый шаг в модернизацииуправления каталогами и авторскими правами в музыкальной сфере.Генеральный директор DotBlockchain Кен Умедзаки отметил, что сотрудничество с Warner будет осуществляться поэтапно. Для начала работа будет вестись с ограниченным каталогом в рамках более широкой инициативы Warner Music по постоянному развитию инфраструктурных цифровых данных.Медийная сфера в целом и музыкальная в частности прекрасно подходят для внедрения технологии блокчейн.В ее основе лежит распределенный реестр, который может проверять ирегистрировать транзакции без необходимости подтверждения со стороныкакого-либо центра. Хранящаяся в реестре информация проходит через алгоритм криптографического хэширования, что позволяет защитить файлы от несанкционированного доступа.Распределенныйреестр, к примеру, может хранить записи об авторских правах намузыкальные произведения – со словами, нотами, обложкой, лицензией идругими данными. Это значит, что для регистрации авторских прав будут ненужны посредники (звукозаписывающие лейблы и прочие контрагенты).По словам Александра Шульгина, который инвестировал в DotBlockchainMedia в самом начале деятельности проекта, с помощью блокчейна стало возможно преобразить процессы публикации, монетизации и взаимоотношений творцов (артистов) с сообществами поклонников их творчества.Сотрудничество Warner Bros. и DotBlockchain создаст новые инструменты для управления, хранения и отслеживания огромного аудиокаталога. Фактически это означает признание инновационного мультимедийного цифрового формата – dotBC ("Дотблокчейн"). Он является принципиально новым форматом по сравнению с уже привычными нам Jpeg, Mp3, Mpeg и многими другими.Что такое "Дотблокчейн"? Это кодек и проигрыватель, которые привязаны к блокчейну. При каждом проигрывании песни в реестре создается соответствующая запись, а когда композиция стирается из реестра, прослушать ее больше невозможно.В dotBCпомимо непосредственного мультимедийного файла содержится и большоеколичество смарт-контрактов ("умный контракт"). Это компьютерные программы,выполняющую работу по отчетности и аудиту использования файла.К примеру, если потребитель использует какой-либо медийный файл в формате dotBC,то смарт-контракт может автоматически перевести авторский гонорарвладельцам прав на мультимедийное произведение, разделив его согласноизначально заданным долям. Благодаря "умным контрактам" владелецавторских прав на медийный файлможет контролировать его использование другими людьми, что обеспечиваетпостоянную связь между создателем и его творением, позволяет авторуобходить посредников и получать напрямую вознаграждение за свой труд.Почему музыка стала пионером во внедрении "дотблокчейна"в медиа? Как отметил Александр Шульгин, аудиофайлы являются самымилегкими по объему в сравнении с другими мультимедиа. Происходящее сейчасв этой сфере он сравнил с началом повсеместного внедрения интернета."Глобальнаясеть изменила коммуникации. Первыми в то время были тексты и музыка. Сначала появилась возможность скачивать mp3 файлы, затем стало возможносмотреть видео, делать стримы", – подчеркнул бизнесмен.По его словам, "тест на блокчейн" первой прошла именно музыкальная сфера, но только ей использование распределенных баз данных в медиа не ограничится. "Блокчейн будет активно внедряться в киноиндустрию, игры, голограммы, AR/VR и все остальные медиа", – уверен композитор.