Подсудимый признал свою вину полностью

Подсудимый признал свою вину полностьюЖитель Киржача останется на свободе, хоть его и обвиняют в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба суда.Летом 2017 года мужчина угнал многоскоростной велосипед из подъезда одного из домов в Киржаче. Ущерб собственники «железного коня» оценили в 10 тысяч рублей. Но уголовное преследование за вором прекратили, потому что ему удалось добиться перемирия с пострадавшими.Но полицейские напомнили мужчине о другом эпизоде, который произошел осенью 2015 года. Злоумышленник обворовал дачный домик. Он вынес оттуда бензопилу, краскопульт, точильный станок и удочку. Общий ущерб составил 23 тысячи рублей.Подсудимый признал свою вину.Суд назначил наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года с испытательным сроком 2 года.Также течение всего испытательного срока он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и ежемесячно приходить на регистрацию.